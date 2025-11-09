Mit einem Wochenminus von 2,62 Prozent reiht sich die Airbus-Aktie ungefähr im Mittelfeld des deutschen Aktienbarometers ein. Auf die ersten Plätze haben es DHL Group, BMW und Volkswagen geschafft, gefolgt vom RuMaS Express-Service-Tipp Mercedes-Benz Group. Die letzten Plätze belegten Qiagen, Siemens Healthineers und FMC, wobei FMC das Schlusslicht war. Bei der Airbus-Aktie sieht es charttechnisch ganz gut aus, zum Wochenschluss notiert der Kurs ...

