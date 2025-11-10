EQS-News: Salzgitter Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Salzgitter-Konzern mit leicht positivem Vorsteuerergebnis im dritten Quartal



10.11.2025 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ergebnisverbesserungsprogramm P28 erzielte im Vergleich zum Vorjahr zusätzlich 89 Mio. € Ergebnisbeitrag in den ersten neun Monaten; Jahresziel nahezu erreicht

Anhaltend gute Performance des Geschäftsbereiches Technologie und Beitrag der Beteiligung an der Aurubis AG stützten das Ergebnis; Turnaround des Geschäftsbereiches Handel

Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025 im Rahmen der Analystenerwartungen; in der unteren Hälfte des bisherigen Prognosekorridors

2026 birgt Potential für verbesserte Ergebnisperformance durch eigene Programme, erwartete handelspolitische Maßnahmen und konjunkturelle Erholung In einem herausfordernden Marktumfeld, das weiterhin durch geopolitische Unsicherheiten und eine stagnierende Konjunktur im Heimatmarkt geprägt war, erwirtschaftete der Salzgitter-Konzern in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025 224,0 Mio. € Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sowie - 72,7 Mio. € Vorsteuerresultat. Neben dem Beitrag der Aurubis AG und dem konstant guten Ergebnis der KHS-Gruppe wirkten die Effekte aus den Ergebnisverbesserungsprogrammen ergebnisstützend und spiegelten sich im leicht positiven Resultat des dritten Quartals wider. Der Geschäftsbereich Handel konnte den im zweiten Quartal eingeleiteten Turnaround dank Kostenanpassungen und Restrukturierungsmaßnahmen verstetigen, während das Segment Stahlerzeugung ein ausgeglichenes Quartalsergebnis erzielte. Weiterhin hohe Importmengen sowie ein anhaltend starker Wettbewerbsdruck durch die fortgesetzte Nutzung preisgünstiger russischer Brammen in der EU belasteten die Grobblechgesellschaften im Geschäftsbereich Stahlverarbeitung. Der Salzgitter-Konzern verzeichnete in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres einen Außenumsatz von 6,9 Mrd. € (9M 2024: 7,7 Mrd. €), ein EBITDA von 224,0 Mio. € (9M 2024: 320,6 Mio. €) sowie - 72,7 Mio. € Ergebnis vor Steuern (9M 2024: - 141,2 Mio. €). Das Resultat beinhaltet 83,5 Mio. € Beitrag der at-equity (IFRS-Bilanzierung) einbezogenen Beteiligung an der Aurubis AG (9M 2024: 107,6 Mio. €). Darüber hinaus sind - 68,2 Mio. € Belastungen aus der Stichtagsbewertung von Derivatepositionen (9M 2024: - 19,1 Mio. €) enthalten sowie Einmaleffekte in Höhe von - 5,4 Mio. € zur ergebniswirksamen Reduzierung der Buchwerte der als zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerte der KDS entsprechend der aktuellen Kaufpreiserwartungen. Aus - 46,5 Mio. € (9M 2024: - 197,7 Mio. €) Nachsteuerergebnis errechnen sich - 0,93 € Ergebnis je Aktie (9M 2024: - 3,74 €). Die Verzinsung des eingesetzten Kapitals (ROCE) lag bei - 0,4 % (9M 2024: - 1,6 %). Die Eigenkapitalquote blieb mit 41,8 % (9M 2024: 43,3 %) äußerst solide. Finanzvorständin Birgit Potrafki ordnet ein: "Die Rahmenbedingungen haben sich seit Jahresbeginn kaum verbessert. Daher haben wir mit eigenen Maßnahmen gegengesteuert. Mit unserem Performanceprogramm P28 haben wir im Vergleich zum Vorjahr zusätzlich 89 Mio. € Ergebnisbeitrag in den ersten neun Monaten realisiert und damit unser Jahresziel von 97 Mio. € nahezu erreicht. Das spiegelt sich im leicht positiven Quartalsergebnis wider. Die im Oktober begebene Umtauschanleihe im Volumen von 500 Mio. € stärkt unsere Finanzierungsstruktur. Die gute Resonanz belegt das Vertrauen des Kapitalmarktes in unsere Strategie. Mit Blick auf 2026 werden wir weiter mit Hochdruck an unseren eigenen Ergebnismaßnahmen arbeiten. Zusätzlich bergen die von der EU-Kommission kürzlich vorgestellten neuen handelspolitischen Instrumente das Potential, die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Stahlindustrie zu stärken. Sollte sich im nächsten Jahr darüber hinaus die erwartete konjunkturelle Erholung einstellen, rechnen wir insgesamt mit einer Verbesserung der Ergebnissituation." Außenumsätze nach Geschäftsbereichen (Mio. EUR): 9M 2025 9M2024 Stahlerzeugung 2.465,5 2.665,7 Stahlverarbeitung 915,1 1.268,7 Handel 2.062,0 2.349,6 Technologie 1.286,7 1.305,0 Industrielle Beteiligungen / Konsolidierung 135,9 138,3 Konzern 6.865,2 7.727,3

EBITDA nach Geschäftsbereichen (Mio. EUR): 9M 2025 9M2024 Stahlerzeugung 121,4 157,7 Stahlverarbeitung -53,1 -63,3 Handel 40,8 16,8 Technologie 96,6 105,7 Industrielle Beteiligungen / Konsolidierung 18,3 103,7 Konzern 224,0 320,6

Vorsteuerergebnisse (EBT) nach Geschäftsbereichen (Mio. EUR): 9M 2025 9M2024 Stahlerzeugung -56,3 -25,0 Stahlverarbeitung -90,1 -246,7 Handel 20,8 -9,3 Technologie 76,2 78,6 Industrielle Beteiligungen / Konsolidierung -23,3 61,2 Konzern -72,7 -141,2

Ausblick Angesichts der anhaltenden konjunkturellen Schwächephase bleiben die Margen im gesamten Jahr 2025 unter Druck. Zwar zeichnet sich zuletzt ein moderater Preisaufbau ab, die daraus resultierenden positiven Effekte werden sich jedoch voraussichtlich erst im kommenden Jahr erkennbar in Umsatz und Ergebnis widerspiegeln. Vor diesem Hintergrund präzisieren wir unsere Jahresprognose und erwarten, in Übereinstimmung mit den Schätzungen der Analysten, für den Salzgitter-Konzern im Geschäftsjahr 2025: einen Umsatz leicht oberhalb von 9,0 Mrd. € (zuvor: zwischen 9,0 Mrd. € und 9,5 Mrd. €),

ein EBITDA zwischen € 300 Mio. € und 350 Mio. (zuvor: 300 Mio. € und 400 Mio. €),

ein Vorsteuerresultat zwischen - 100 Mio. € und - 50 Mio. € (zuvor: - 100 Mio. € und 0 Mio. €) sowie

eine leicht über dem Vorjahresniveau liegende Rendite auf das eingesetzte Kapital. Wir weisen darauf hin, dass Kriterien des Jahresabschlusses sowie Chancen und Risiken unter anderem aus Rohstoffkosten-, Edelmetallpreis- und Wechselkursveränderungen sowie der Bewertung der im Oktober 2025 begebenen Umtauschanleihe die Beendigung des Geschäftsjahres 2025 noch erheblich beeinflussen können. Die vollständige Veröffentlichung zu den Ergebnissen der ersten neun Monate 2025 finden Sie unter https://www.salzgitter-ag.com/de/investor-relations/news-publikationen.html .





Kontakt:

Markus Heidler



Leiter Investor Relations



Salzgitter AG

Eisenhüttenstraße 99

38239 Salzgitter



Telefon +49 5341 21-6105

Telefax +49 5341 21-2570

EMail: ir@salzgitter-ag.de



10.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News