Einstufung von Montega AG zu Fabasoft AG Unternehmen: Fabasoft AG ISIN: AT0000785407 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 10.11.2025 Kursziel: 26,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Kai Kindermann

H1: Solide Entwicklung im ersten Halbjahr



Fabasoft am hat 07.11. den Halbjahresbericht vorgelegt.



[Tabelle]



Umsatzwachstum für H2 und FY2026/27 avisiert: Der Umsatz konnte leicht auf 22,4 Mio. EUR (+1,6% yoy) gesteigert werden und zeigte damit wie angekündigt eine begrenzte Dynamik. Positiv hervorzuheben ist die starke Entwicklung der wiederkehrenden Umsätze (+5,2% qoq), die so eine gute Run Rate für die kommenden Quartale darstellen. Die Professional Services-Umsätze zeigten sich mit 9 Mio. EUR gegenüber einem starken Vorjahreswert (Q2 24/25: 9,4 Mio. EUR) solide. Die Entwicklung bestätigt unsere Annahme eines moderaten Umsatzwachstums im laufenden Geschäftsjahr (MONe: +5,3% yoy), das vor allem in der zweiten Jahreshälfte generiert werden dürfte. Hier dürften sich unter anderem Erfolge aus geplanten Vertriebsinitiativen im Neukundengeschäft mit Geschäftskunden zeigen. Zusätzlich sieht das Unternehmen konkretes Interesse an der Mindbreeze AI-Funktionalität von drei Großkunden im Government-Bereich. Dies ermöglicht wiederkehrende Umsätze im Geschäft mit diesen Kunden, die teilweise Bundes- bzw. Landeslizenzen für unlimitierte Nutzer erworben haben. Aufgrund technischer Voraussetzungen wie der erforderlichen Hardware Beschaffung beim On-Premise-Betrieb und der Verwendung der aktuellsten, Mindbreeze-kompatiblen Version der eGov-Suite, dürfte dies größtenteils in 2026/27 zum Umsatzwachstum beitragen.



Zweitstärkstes Ergebnis der Unternehmensgeschichte: Das EBIT betrug im zweiten Quartal 4,9 Mio. EUR und lag damit auf Vorjahresniveau. Dabei ist das Q2 traditionell das stärkste Quartal (Ø Anteil am FY-EBIT 2021/22-2024/25: 31,9%) aufgrund geringerer Personalkosten und sbAs. Auf Halbjahressicht konnte ein Ergebniswachstum von 10,5% auf 7,3 Mio. EUR (EBIT-Marge: 16,8%) erzielt werden. Dadurch sehen wir trotz anstehender Vertriebsinvestitionen unsere Gewinnprognosen weiterhin als erreichbar an.



Bewertung eröffnet Kaufchance: Die Aktie notiert nach dem jüngsten Kursrückgang mittlerweile bei einem EV/EBIT von 10,9x (2025/26e) und stellt somit u.E. eine attraktive Einstiegsgelegenheit in ein stark positioniertes Softwareunternehmen dar. Das Unternehmen kauft währenddessen weiterhin Aktien zurück und plant das Ende September gestartete Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 2,0 Mio. EUR gegen Ende 2025 bis Anfang 2026 abzuschließen (Stand 31.10.2025: 0,7 Mio. EUR).



Fazit: Fabasoft beendet das erste Halbjahr insgesamt im Rahmen unserer Erwartungen und konnte in einem herausforderndem Umfeld weiterhin Wachstum vorweisen. Wir halten den Kursrücksetzer für unbegründet und bestätigen unsere Kaufempfehlung und das Kursziel von 26,00 EUR.







