Salzgitter korrigiert seine Prognose erneut nach unten. Der Stahlkonzern hofft auf Brüssels Schutzmaßnahmen und eine konjunkturelle Wende im kommenden Jahr.Der Stahlkonzern Salzgitter hat seine Jahresprognose für 2025 zum zweiten Mal gesenkt. Das Unternehmen rechnet nun nur noch mit einem Umsatz von knapp über neun Milliarden Euro und einem operativen Gewinn (EBITDA) zwischen 300 und 350 Millionen Euro. Zuvor hatte der DAX-Konzern noch bis zu 9,5 Milliarden Euro Umsatz und bis zu 400 Millionen Euro Gewinn in Aussicht gestellt. Markt bleibt schwach - Preiserholung verzögert sich Die Nachfrage nach Stahl bleibe gedämpft, erklärte Salzgitter am Montag. Zwar gebe es "erste Anzeichen moderater …