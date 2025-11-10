Salzgitter senkt die Prognose und erwartet einen höheren Verlust, doch das ist wohl das kleinste Problem. Der Countdown läuft.Den vollständigen Artikel lesen ...
|14:10
|Stahlkonzern Salzgitter setzt auf bessere Geschäfte 2026
|14:10
|Salzgitter-Aktie: Auf diesem Niveau noch einsteigen?
|Die Aktie des Stahlkonzerns Salzgitter befindet sich seit Oktober 2024 in einem starken Aufwärtstrend; die jeweiligen Rückschläge sind nur temporärer Art. Am Montag verbessert sie sich aktuell um +4...
|13:42
|Salzgitter: Da kommt richtig Freude auf
|Salzgitter senkt die Prognose und erwartet einen höheren Verlust, doch das ist wohl das kleinste Problem. Der Countdown läuft Den vollständigen Artikel lesen ...
|13:18
|Anstieg der Salzgitter-Aktien: Optimistische Entwicklungen in der Stahlindustrie
|12:42
|JPMORGAN stuft SALZGITTER AG auf 'Neutral'
|NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salzgitter AG nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 28,50 Euro auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda)...
