Nicht immer reicht die Tragkraft alter Gebäude für die klassische Photovoltaik-Flachdachinstallation aus. Die PV-Leichtbaumodule von Sunoyster, die man aufklebt, sind eine Alternative. Diese kommt beim Lagerhersteller SKF in Schweinfurt zum Einsatz. Das Unternehmen SKF GmbH, das auch Großlager für Windenergieanlagen herstellt, baut die Photovoltaik am Standort Schweinfurt aus. Bereits vor drei Jahr hatte man 4,3 Millionen für den Photovoltaik-Ausbau auf den Fabrikdächern bereitgestellt. Doch nicht ...

