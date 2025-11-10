EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: thyssenkrupp AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die thyssenkrupp AG bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2024/2025 veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 09.12.2025
Ort: https://www.thyssenkrupp.com/de/investoren/berichterstattung-und-publikationen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 09.12.2025
Ort: https://www.thyssenkrupp.com/en/investors/reporting-and-publications
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|thyssenkrupp AG
|thyssenkrupp Allee 1
|45143 Essen
|Deutschland
|Internet:
|www.thyssenkrupp.com
|Weitere Informationen im Internet unter Investor Relations Further information can be found on our website under Investor Relations
