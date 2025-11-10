Der Bieterwettkampf um die US-Biotech-Firma Metsera zwischen Pfizer und Novo Nordisk ist entschieden. Wie am Wochenenende bekannt wurde, wird Novo Nordisk kein höheres Gebot mehr abgeben. Pfizer wiederum verschafft sich mit dem bis zu zehn Milliarden Dollar schweren Deal Zugang zu einem der am schnellsten wachsenden Segmente der Pharmaindustrie: Medikamente zur Gewichtsreduktion. Die Aktie von Novo Nordisk kann sich zum Wochenstart aber trotzdem gut behaupten.Novo Nordisk und Pfizer hatten am Ende ...

