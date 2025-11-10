In dieser Ausgabe der Marktbesprechung analysieren Andreas Bernstein und Urban Jäckle die aktuelle Börsenlage und ...
|16:01
|Trader-Interview mit Urban Jäckle: ExxonMobil, European Lithium, Equinox Gold, Palantir & Deutz
|11:27
|Deutz nach Zahlen: Das sieht gar nicht gut aus. Die nächsten Kursziele
|Im Börsenjahr 2025 gehörte die Deutz-Aktie sicherlich zu den positiven Überraschungen."Dümpelte" die Aktie des Herstellers von Motoren und Antriebssystemen zu Jahresbeginn noch bei 4 Euro, testete sie...
|10:30
|DZ BANK stuft DEUTZ AG auf 'Kaufen'
|FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Deutz von 9,70 auf 9,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Motorenbauer habe ein insgesamt ordentliches...
|09:30
|Deutz-Aktie sorgt für Aufmerksamkeit - was treibt den Kurs aktuell an?!!
|09:10
|Deutz baut sein Defence-Geschäft weiter aus: 1,5 Milliarden Euro Umsatz in den ersten neun Monaten des ...
|16:01
|Trader-Interview mit Urban Jäckle: ExxonMobil, European Lithium, Equinox Gold, Palantir & Deutz
|Do
|Equinox Gold Q3 2025 slides: Canadian assets boost performance as EPS beats estimates
|Do
|Equinox Gold Q3 2025 Revenue Jumps 91% On Soaring Prices
|Do
|Equinox Gold rises on record quarter of production
|Do
|Equinox Gold Non-GAAP EPS of $0.19 beats by $0.06, revenue of $819M beats by $56M
|16:01
|Trader-Interview mit Urban Jäckle: ExxonMobil, European Lithium, Equinox Gold, Palantir & Deutz
|10:31
|EUROPEAN LITHIUM LIMITED: Jetzt kracht die Chance!
|10:30
|European Lithium-Aktie im Rampenlicht - Experten sehen wachsende Marktchancen!!!
|So
|European Lithium-Aktie vor spannendem Wochenstart - Achtung, hier könnte sich der Trend drehen!!!
|So
|EUROPEAN LITHIUM LIMITED: Jetzt beginnt der Turbo!
|16:01
|Trader-Interview mit Urban Jäckle: ExxonMobil, European Lithium, Equinox Gold, Palantir & Deutz
|14:09
|Exxon Mobil: Profite trotzen Ölpreis-Druck - Charttechnischer Wendepunkt!
|Gelingt der Ausbruch? Rückblick Die Produkte von Exxon werden trotz Umweltschutzgedanken nach wie vor stark nachgefragt. Der schwächere Ölpreis und hohe Investitionskosten drücken auf die Gewinne. Bis...
|13:31
|All It Takes Is $2,850 Invested in ExxonMobil to Generate Over $100 in Passive Income Each Year
|11:13
|ExxonMobil Enters Greek Frontrunner Exploration Block
|07:09
|PRESSESPIEGEL/Unternehmen: DEUTSCHE BAHN, EXXON
|DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen
Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.
DEUTSCHE BAHN - Im Schienenfernverkehr muss die Deutsche Bahn künftig...
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|16:01
|Trader-Interview mit Urban Jäckle: ExxonMobil, European Lithium, Equinox Gold, Palantir & Deutz
|15:59
|Weekly Biggest Losers: Oracle, Palantir, Nvidia, and More
|13:36
|OneMedNet Corporation: OneMedNet Delivers on Revenue Model Promise with Palantir-Powered RWD Subscriptions: Live Feeds & AI Search
|12:01
|Could Palantir Be the Best AI Stock to Own for the Next Decade?
|11:27
|Palantir wächst rasant, doch Investoren zweifeln an der Bewertung: Palantir Aktie unter Druck trotz Rekordzahlen - Bewertung sorgt für Turbulenzen
|Palantir hat mit starken Quartalszahlen überrascht, doch die Aktie gerät trotzdem ins Straucheln. Gewinnmitnahmen und massive Bewertungssorgen überschatten das operative Momentum.Rekordumsatz trifft...
