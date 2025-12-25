Harvest Technology, Palantir, Kongsberg: Warum Remote-Operations im Energiesektor an Bedeutung gewinnen

Anzeige / Werbung

Der Energie- und Rohstoffsektor steht vor tiefgreifenden strukturellen Herausforderungen. Der Deloitte Oil-and-Gas-Ausblick 2022 zeigt, dass mehr als 75 Prozent der befragten Unternehmen flexible und agile Arbeitsmodelle als entscheidenden Faktor für Wettbewerbsfähigkeit und Mitarbeiterbindung ansehen. Gleichzeitig erwarten 33 Prozent der Unternehmen ein hohes Risiko von Lieferunterbrechungen im Zeitraum bis 2025.

Vor diesem Hintergrund gewinnt der Einsatz von Remote-Operations-Lösungen an Bedeutung. Unternehmen reagieren damit auf Fachkräftemangel, steigende Sicherheitsanforderungen und den Bedarf, kritische Anlagen auch in abgelegenen Regionen zuverlässig zu betreiben. Im Fokus steht insbesondere die Zusammenarbeit zwischen Personal vor Ort und spezialisierten Experten, die global verteilt arbeiten.

Harvest Technology Group: Fernbetrieb zu Land und zu Wasser

Harvest Technology Group Limited (WKN A2H9JS, ISIN AU000000HTG9) entwickelt Technologien für die Echtzeit-Zusammenarbeit und den Fernbetrieb in schwer zugänglichen Einsatzumgebungen. Die Lösungen Nodestream Live und Nodestream X ermöglichen die Übertragung von Video-, Audio- und Sensordaten in Echtzeit, auch unter eingeschränkten Netzwerkbedingungen.

Ein zentraler Anwendungsfall ist die Einbindung von sogenannten Subject Matter Experts. Diese werden häufig bei komplexen technischen Fragestellungen hinzugezogen. Ohne digitale Unterstützung kann die Anreise zu Offshore-Anlagen oder abgelegenen Produktionsstätten mehrere Tage dauern. In dieser Zeit drohen Stillstände kritischer Infrastruktur und Störungen der Lieferkette.

Die Systeme von Harvest Technology werden unter anderem bei der ferngeführten Inbetriebnahme von Anlagen, bei Produktionsinstallationen, Remote-Witness-Tests sowie bei Wartungs- und Reparaturarbeiten eingesetzt. Weitere Einsatzbereiche sind Umwelt- und Sicherheitsinspektionen, thermische Bildgebung, die Steuerung und Überwachung von Unterwasserfahrzeugen, unbemannten Oberflächenfahrzeugen und Drohnen sowie die Live-Überwachung über CCTV-Systeme. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Optimierung bestehender Satellitenverbindungen mit geringer Bandbreite.

Palantir und Kongsberg: Wettbewerber für Industrie und Softwarelösungen

Im weiteren Umfeld digitaler Lösungen für industrielle und sicherheitskritische Anwendungen agieren auch größere börsennotierte Unternehmen, die andere Ebenen der Wertschöpfung abdecken.

Die Kongsberg Gruppen ASA (WKN A0B7BK, ISIN NO0003043309) ist ein international tätiger norwegischer Technologiekonzern mit Schwerpunkt auf maritimen Systemen, Offshore-Technologien und autonomen Plattformen. Neben klassischen Hardware- und Schiffssystemen bietet die maritime Sparte integrierte elektrische Energiemanagement- und Steuerungslösungen an, die digitale Architekturen mit physischer Energie- und Leistungskontrolle verbinden. Beispiele sind modulare "Energy Control"-Systeme und standardisierte elektrische Energie-Systemarchitekturen, die digitale Echtzeitsteuerung, segmentierte Bus-Konfigurationen, Lastprognose- und Emissionsreduktionstechnologien sowie hybride Energie- und Batteriespeichersysteme umfassen. Diese Lösungen adressieren Effizienz-, Lastverteilungs- und Emissionsziele auf Schiffen und Offshore-Anlagen durch vernetzte Energie- und Leistungskontrolle, vorausschauende Lastzuweisung und dynamische Leistungsspitzen-Regelung. Darüber hinaus integriert Kongsberg intelligente Energiemanagementsysteme mit prädiktiven Simulationen zur Optimierung von Verbrauch, Wartung und Betrieb unter wechselnden Bedingungen. Dies unterstreicht den Fokus von Kongsberg auf ganzheitliche, hardware-nah gesteuerte Energiesteuerungs- und Automationslösungen im industriellen maritimen Umfeld.

Palantir Technologies Inc. (WKN A2QA4J, ISIN US69608A1088) ist hingegen ein reines Softwareunternehmen, das Plattformen zur Integration, Analyse und Visualisierung großer Datenmengen entwickelt. Die Lösungen werden in komplexen industriellen und staatlichen Umgebungen eingesetzt, auch im Energiesektor. Mit Chain Reaction hat Palantir eine neue Infrastrukturplattform vorgestellt, die über klassische Datenanalyse hinausgeht und als betriebliches System für Energie- und Rechenzentrumsnetzwerke dienen soll, indem sie Energieerzeuger, Netzbetreiber und Rechenzentrumsbetriebe auf einer gemeinsamen operativen Daten- und Steuerungsbasis verbindet. Palantir adressiert damit nicht nur datenbasierte Entscheidungsunterstützung auf System- und Managementebene, sondern zunehmend auch koordinierende und operative Aufgaben in energieintensiven, netz- und infrastrukturnahen Wertschöpfungsketten.

Der Energie- und Rohstoffsektor beschleunigt die Einführung von Remote-Operations-Lösungen als Reaktion auf Fachkräftemangel, Sicherheitsanforderungen und Risiken in globalen Lieferketten. Ein Vergleich mit Kongsberg und Palantir zeigt, dass Harvest Technology einen klar abgegrenzten Fokus innerhalb des digitalen Industrieumfelds verfolgt. Das Unternehmen adressiert operative Anforderungen an der Schnittstelle zwischen Mensch, Anlage und Netzwerk und besetzt damit eine spezialisierte Nische innerhalb eines sich wandelnden Energiemarktes.

