Nach dem jüngsten Rücksetzer startet Siemens Energy mit starken Gewinnen in die neue Woche. Denn Jefferies hob das Kursziel radikal an und empfiehlt die Aktie nun erstmals zum Kauf. Die Aktie von Siemens Energy legt nach dem deutlichen Rücksetzer am Freitag einen furiosen Wochenstart hin und führt mit kräftigen Gewinnen den DAX an. Für Rückenwind sorgt eine spektakuläre Analystenstudie: Die Investmentbank Jefferies, die lange eher auf der skeptischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE