© Foto: Daniel Karmann - dpa

Neue Zuversicht für Siemens Energy: Das Analysehaus Jefferies hat die Aktie des Energietechnologiekonzerns von Hold auf Buy hochgestuft und das Kursziel drastisch von 55 auf 134 Euro angehoben.Die Begründung der Analysten für das saftige Upgrade: Das Unternehmen sei in einer Schlüsselposition, um von der weltweiten Elektrifizierungswelle, der Nachfrage durch KI-Rechenzentren und massiven Investitionen in Stromnetze zu profitieren. Jefferies sieht Siemens Energy als einen der größten Gewinner der Energiewende. Die Analysten erwarten bis 2028 ein EBITDA-Wachstum von rund 40 Prozent pro Jahr, womit das Unternehmen im Elektrifizierungssektor nur knapp hinter Konkurrent GE Vernova liege. Auch …