Jenseits des großen Teichs mehren sich die Anzeichen, dass sich der lähmende Regierungsstill seinem Ende zuneigt. Diese Aussicht lässt viele Anleger wieder zu Aktien greifen. Deutschlands Aktienindizes verbessern sich zum Wochenstart um über ein Prozent. An der DAX-Spitze glänzen die Papiere von Siemens Energy. Die Anzeichen für ein mögliches Ende des Regierungsstillstands in den USA haben zum Wochenauftakt am deutschen Aktienmarkt die Hoffnung auf eine Rally zum Jahresende wieder aufleben lassen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär