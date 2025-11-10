Der nun 40-tägige Regierungsstillstand neigt sich offenbar dem Ende zu. Das beflügelt zum Wochenstart die führenden US-Aktienindizes. Vor allem Tech-Werte sind im frühen Handel an der Nasdaq gesucht. Die stärksten Aktien kommen auf ein Plus von über fünf Prozent. Auch Amazon und Tesla erfreuen die Börsianer. Nach der späten Kursstabilisierung in New York am Freitag geht es am Montag im frühen Handel aufwärts. Wie schon zuvor in Asien und Europa hellen Anzeichen für ein mögliches Ende des US-Shutdowns ...

Den vollständigen Artikel lesen ...