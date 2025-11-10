Wolfram im Rampenlicht. Almonty Industries und Trigg Minerals machen Fortschritte, während die Nachfrage nach Verteidigungsmetallen steigt.

Anzeige / Werbung

Wolfram, ein Metall, das für seine außergewöhnliche Härte und den höchsten Schmelzpunkt aller Elemente bekannt ist, hat sich still und leise zu einem der strategisch wichtigsten Rohstoffe der modernen Verteidigungs- und Hochtechnologieindustrie entwickelt. Von panzerbrechender Munition und Raketenteilen bis hin zu Luft- und Raumfahrtlegierungen und Werkzeugen für die Halbleiterfertigung - die Rolle von Wolfram ist unersetzlich.

Dennoch ist der Westen weiterhin stark von China abhängig, dass mehr als 80% der weltweiten Produktion kontrolliert und seit Anfang 2025 seine Exportkontrollen verschärft hat. Bezieht man die Produktion aus Russland und Nordkorea mit ein, steigt dieser Anteil auf fast 90% - eine Konzentration, die in den NATO-Hauptstädten große Besorgnis ausgelöst hat.

Trigg Minerals weitet Präsenz in den USA aus

Zu den aufstrebenden Akteuren gehört Trigg Minerals (ISIN: AU0000046021), das sein US-Wolfram-Portfolio durch den Erwerb von Claims im historischen Nightingale-Wolfram-Distrikt in Nevada erweitert hat. Der Schritt sichert einen rund fünf Kilometer langen mineralisierten Trend, der zwei bedeutende frühere Förderstätten umfasst - die Minen Alpine und Garfield - beide bekannt für hochgradiges Wolframerz.

Die Alpine-Mine, die während des Zweiten Weltkriegs aktiv war, produzierte mehr als eine halbe Million Pfund Konzentrat mit einem Gehalt von 70% WO3. Historische Proben zeigten zudem Silber- und Bleimineralisierung, was zusätzliches Nebenproduktpotenzial vermuten lässt. Mit geplanten Bohrungen auf den Projekten Tennessee Mountain und Antimony Canyon kontrolliert das Unternehmen nun ein acht Kilometer langes Wolframsystem in Utah und Nevada - ein Vermögensportfolio, das vom wachsenden US-Bedarf im Verteidigungs- und Technologiesektor profitieren dürfte.

Das Management von Trigg bezeichnet die Konsolidierung als Schritt hin zur Schaffung einer "wolframreichen Provinz im Distriktmaßstab" in einer Tier-1-Rechtsordnung. Die aktuellen Preise für Ammoniumparawolframat (APT), die maßgebliche Wolfram-Handelsform, liegen bei rund 50.000 US-Dollar pro Tonne - mehr als das Zehnfache des Preisniveaus, als diese Lagerstätten zuletzt in den 1940er-Jahren abgebaut wurden.

Almonty Industries baut westliche Produktionsbasis auf

Parallel dazu verfolgt Almonty Industries (ISIN: CA0203987072) eine ergänzende Strategie im Ausland. Nach einem NASDAQ-Börsengang über 90 Mio. US-Dollar entwickelt das Unternehmen die Sangdong-Mine in Südkorea - eines der größten Wolframlagerstätten außerhalb Chinas - mit Produktionsbeginn Ende 2025.

Zusammen mit seinen Aktivitäten in Portugal positioniert sich Almonty als weltweit führender Anbieter von konfliktfreiem Wolfram. Analysten erwarten, dass die auf 45 Jahre ausgelegte Lebensdauer der Mine jahrzehntelang stabile Förderung ermöglichen wird - genau in einer Phase, in der der Markt wächst.

Branchenschätzungen zufolge könnte sich der Wolframsektor bis 2032 nahezu verdoppeln - von derzeit rund 5,5 Mrd. US-Dollar auf über 10 Mrd. US-Dollar -, angetrieben durch steigende Militärausgaben sowie den Ausbau von Elektrofahrzeugen, Halbleitern und energieeffizienten Technologien.

Ein strategisches Metall für eine neue Ära

Für Trigg Minerals und Almonty Industries liegt die Chance im richtigen Timing. Während geopolitische Spannungen Lieferketten neu ordnen, wird der strategische Wert von Wolfram neu bewertet. Die westliche Produktion bleibt knapp, doch Projekte wie Nightingale und Sangdong deuten auf einen bevorstehenden Wandel hin.

Für Investoren im Verteidigungs- und Rohstoffsektor ist das Wolfram-Comeback mehr als nur eine Rohstoffgeschichte - es spiegelt den Wettlauf wider, jene Materialien im Auge zu behalten, die in einer zunehmend umkämpften Welt die nationale Resilienz untermauern.

https://www.listcorp.com/asx/tmg/trigg-minerals-limited/news/trigg-secures-high-grade-tungsten-mines-and-amp-two-drill-programs-3270459.html

https://stockhouse.com/opinion/independent-reports/2025/09/15/becoming-largest-conflict-free-tungsten-supplier-world

