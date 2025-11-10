Süss MicroTec-Aktien konnten am Montag zulegen und waren mit einem Tagesgewinn von 7,63 Prozent der Top-Performer im TecDAX. Zum Handelsende notiert die Aktie bei 32,72 Euro, das Tageshoch hat man mit 34,12 Euro am Handelsplatz Xetra gesehen. Wenn man die Bewertungen auf finanzen.net anschaut, findet man 4 x kaufen, 2 x halten und 1 x verkaufen, die Kursziele liegen im Bereich zwischen 22,00 Euro und 58,00 Euro sehr weit auseinander. Vier von sieben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS