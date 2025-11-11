Daten sind heute das neue Rohöl der Märkte. Denn in Zeiten von Inflation, geopolitischer Instabilität und fragilen Lieferketten gewinnt der Zugang zu verlässlichen Informationen strategische Bedeutung. Mit dem Launch der KI-basierten Plattform Mining-IQ und der Partnerschaft mit Rio Tinto transformiert sich Aspermont 2025 vom Medienhaus zum globalen Data-Intelligence-Spezialisten der Rohstoffindustrie. Die Plattform vereint jahrhundertelanges Branchenwissen mit modernster KI. Nun können Risiken, ESG-Leistungen und Projektentwicklungen in Echtzeit bewertet werden. Was früher als Hexenwerk bezeichnet wurde, ist heute ein neuer Standard für datengetriebene Entscheidungen. Gestützt durch die Digitalisierung von 200 Jahren Bergbauarchiven und einer starken institutionellen Kapitalbasis entsteht ein skalierbares, abonnementbasiertes Geschäftsmodell mit globalem Anspruch. Aspermont vollzieht den Sprung vom Informationsvermittler zum Architekten einer vernetzten, intelligenten Rohstoffökonomie. Ein Quantensprung vom traditionellen Medienanbieter zum digitalen Branchenarchitekten.

