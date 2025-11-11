PSP Swiss Property AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis
Quartalsergebnis per 30. September 2025
Immobilienmarkt
1 Differenz zu Vorjahresperiode 1. Januar bis 30. September 2024 bzw. zu Bilanzwert per 31 Dezezember 2024
Weitere Informationen
Bericht und Präsentation sind verfügbar unter
Heute, 9 Uhr (CET): Telefonkonferenz (EN)
PSP Swiss Property - führendes Schweizer Immobilienunternehmen
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PSP Swiss Property AG
|Kolinplatz 2
|6300 Zug
|Schweiz
|Telefon:
|+41417280404
|Fax:
|+41417280409
|E-Mail:
|info@psp.info
|Internet:
|www.psp.info
|ISIN:
|CH0018294154
|Valorennummer:
|1829415
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2227380
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2227380 11.11.2025 CET/CEST