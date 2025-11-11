Zug - Der Fokus auf Geschäftsliegenschaften an besten Lagen in den Wirtschaftszentren hat sich für PSP Swiss Property einmal mehr ausbezahlt. Das Immobilienunternehmen hat in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2025 dank eines Bewertungserfolgs mehr verdient. Zu den weiteren Aussichten äussert sich PSP positiv und bestätigt die Prognose für das Gesamtjahr. Der Schweizer Vermietungsmarkt für Geschäftsliegenschaften habe sich in der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab