Zug - Der Fokus auf Geschäftsliegenschaften an besten Lagen in den Wirtschaftszentren zahlt sich für PSP Swiss Property aus. Das Immobilienunternehmen hat in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2025 mehr verdient. Zu den weiteren Aussichten äussert sich PSP positiv und bestätigt die Prognose für das Gesamtjahr 2025. Der Schweizer Vermietungsmarkts habe sich in dem von PSP anvisierten Marktsegment der Geschäftsliegenschaften insgesamt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
