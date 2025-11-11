EQS-News: cyan AG / Schlagwort(e): Kooperation/Vertrag

cyan AG und Orange Moldova starten Zusammenarbeit um die Cybersicherheitslösungen von cyan für Unternehmen und Verbraucher in ganz Moldawien anzubieten



München, 11. November 2025 - Die cyan AG, ein Anbieter intelligenter Cybersicherheitslösungen, bringt gemeinsam mit Orange Moldova sein Cybersicherheitsprodukt CyberFilter auf den Markt. Die Lösung wird Privat- und Geschäftskunden (B2C und B2B) umfassenden Schutz vor Cyberbedrohungen bieten und sowohl für Festnetz- als auch für Mobilfunkkunden verfügbar sein. Das Produkt wird direkt in das Netzwerk der Anbieter integriert - ohne dass Kunden zusätzliche Software herunterladen oder installieren müssen. Der kommerzielle Start erfolgte am 10.November 2025.



Orange Moldova, der größte Telekommunikationsanbieter des Landes, setzt damit ein starkes Zeichen im Bereich der digitalen Sicherheit. Mit CyberFilter schützt Orange Moldova seine Kunden proaktiv vor Phishing-Angriffen und anderen digitalen Bedrohungen. Mit diesem Projekt baut cyan seine bestehende Partnerschaft mit der Orange-Gruppe weiter aus, die bereits in zahlreichen anderen Ländern cyans Cybersicherheitslösungen einsetzt.



Olga Surugiu, CEO Orange Moldova: "Orange Moldova hat sich entschieden, seine Mobilfunk- und Festnetzkunden mit modernster Technologie zu schützen, die keine Downloads auf die Geräte erfordert, da der Schutz direkt aus dem Kernnetzwerk kommt. Als führender Anbieter im Land ist es unsere Verantwortung, unseren Kunden den bestmöglichen Schutz vor zunehmenden digitalen Bedrohungen wie Phishing zu bieten."



Markus Cserna, CEO und CTO der cyan AG: "Durch die Partnerschaft mit Orange Moldova können wir das Unternehmen bei seinem Ziel unterstützen, fortschrittlichen Cyber-Schutz in einen Markt zu bringen, in dem Sicherheit oberste Priorität hat. Gemeinsam sorgen wir dafür, dass Endkunden in Moldawien einfach und effektiv vor Cyber-Risiken geschützt sind - unabhängig davon, ob sie privat oder geschäftlich online sind."







Über Orange Moldova

Orange Moldova ist Teil der Orange Group, einem der weltweit führenden Telekommunikationsanbieter mit über 300 Millionen Kunden in 26 Ländern.



Als größter Betreiber in Moldawien bietet Orange mobile Sprach- und Datendienste, Hochgeschwindigkeits-Glasfaser-Internet und interaktives Fernsehen - alles unter einer Marke. Heute vertrauen mehr als 2,6 Millionen Kunden auf das Netzwerk und die Dienste des Unternehmens, das von einem Team von über 1.500 Mitarbeitern unterstützt wird. Orange betreibt das schnellste und umfangreichste 5G-Netzwerk des Landes sowie das fortschrittlichste Glasfaser-Internetnetzwerk. Das Unternehmen hat außerdem zwei regionale Technologie-Neuheiten eingeführt: XGS-PON mit Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s und Fiber To The Room (FTTR), das Gigabit-WLAN in jeden Raum des Hauses liefert. Die Dienste sind landesweit in Orange-Filialen und online über die My Orange-App verfügbar, die rund um die Uhr auch aus dem Ausland zugänglich ist.



Als anerkannter Innovationsführer betreibt Orange auch eines der größten IT-Zentren in Moldawien - Orange Systems, den zweitgrößten Arbeitgeber des Landes im IT-Sektor. Um Bildung und lebenslanges Lernen zu fördern, hat Orange das Orange Digital Center gegründet, eine Drehscheibe, an der Menschen wichtige digitale und unternehmerische Fähigkeiten für die Zukunft entwickeln können.



Erfahren Sie mehr über die Produkte und Dienstleistungen von Orange Moldawien unter www.orange.md .



Über cyan

Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen mit fast 20 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Gesellschaft bietet IT-Sicherheitsprodukte für Endkunden von Mobilfunk- und Festnetzinternetanbietern sowie Finanzdienstleistern an. Die Lösungen werden als White-Label-Produkte in die Apps und Systemlandschaft von internationalen Geschäftspartnern integriert, die diese unter ihrer eigenen Marke den Privat- und Geschäftskunden anbieten. Über Managed Service Provider bietet cyan zudem die Cybersecurity-Lösung cyan Guard 360 für mittelständische Unternehmen an.



Zusätzlich betreibt cyan ein eigenes Forschungs- & Entwicklungszentrum mit dem Ziel, Trends in der Industrie frühzeitig zu erkennen und optimale Produktlösungen zu entwickeln. Zu den Kunden von cyan zählen unter anderen die Orange Gruppe, der Telekomkonzern Deutsche Telekom (Magenta/T-Mobile), Claro Chile (América Móvil Group) und dtac/True.



Weitere Informationen unter: www.cyansecurity.com



cyan AG Investor Relations:

cyan AG

Tel.: +49 89 71042 2073

E-Mail: ir@cyansecurity.com



cyan AG Pressekontakt:

Kirchhoff Consult GmbH

Tel.: +49 40 60 91 86 65

E-Mail: cyan@kirchhoff.de





