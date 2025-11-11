Zürich - Orell Füssli (OF) hat vor dem Kapitalmarkttag am Dienstag seine strategischen Prioritäten bis 2028 bekräftigt. Der Fokus liegt auf dem weiteren Ausbau der Aktivitäten im wachsenden Markt für digitale Identitäten und Nachweise. An den Finanzzielen hält OF fest: Bis 2028 soll der Umsatz auf 300 Millionen Franken steigen und die EBIT-Marge mindestens 8 Prozent betragen. Zum Vergleich: Im Geschäftsjahr 2024 lag der Umsatz bei 252,5 Millionen, ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.