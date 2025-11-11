Datum der Anmeldung:
07.11.2025
Aktenzeichen:
B11-80/25
Unternehmen:
JAL Engineering Co., Ltd., Tokio (JPN) und Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., Tokio (JPN); Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens in Japan
Produktmärkte:
Wartungsarbeiten an Zivilfugzeugen
