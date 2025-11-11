Es ist einer der überraschendsten Züge des Jahres. Ein Investor verkauft das wertvollste Asset der KI-Welt. Aber der Grund ist nicht der, den viele vielleicht vermuten. Wie Softbank am 11. November bei der Vorlage seiner Quartalsbilanz bestätigte, hat er seine gesamte Beteiligung am US-Chiphersteller Nvidia verkauft. Insgesamt 32,1 Millionen Aktien wurden bereits im Oktober für 5,83 Milliarden US-Dollar liquidiert. Gleichzeitig gab das Unternehmen ...

