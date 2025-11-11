Der Flughafenbetreiber Fraport blickt auf einen überraschend profitablen Sommer zurück. Obwohl der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr weitgehend stagnierte, legte der operative Gewinn im dritten Quartal deutlich zu. Am Finanzmarkt werden die Neuigkeiten aus der Quartalsbilanz mit einem Kurssprung belohnt. Im dritten Quartal stagnierte Fraports Umsatz zwar mit 1,35 Milliarden Euro auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Der operative Gewinn legte hingegen um 23 Prozent auf 593 Millionen Euro zu und übertraf ...

