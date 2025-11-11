Anzeige / Werbung

Gold nach Konsolidierung im Aufwind: durchschnittlich 4.000 $ im Q4, 4.100 $ im Q1/2026 - getragen von Zentralbankkäufen, Safe-Haven-Nachfrage und möglichen ETF-Zuflüssen bei fallenden US-Zinsen.

Gold unternimmt derzeit einen neuen Versuch, die Marke von 4.000 USD je Unze signifikant hinter sich zu lassen. Nach Einschätzung der Analysten von ING, war und ist die jüngste Schwächephase jedoch Teil einer normalen Konsolidierung - die fundamentalen Treiber für Gold blieben intakt.

In ihrem monatlichen Update rechnen die Experten für das vierte Quartal weiterhin mit einem durchschnittlichen Goldpreis um 4.000 US-Dollar; zum ersten Quartal 2026 erwartet sie dann aber einen Anstieg des Durchschnittspreises (!) auf rund 4.100 US-Dollar. Maßgeblich seien die anhaltende Nachfrage der Zentralbanken, die Funktion des Edelmetalls als "Sicherer Hafen" sowie eine mögliche Wiederaufnahme der ETF-Zuflüsse bei fortgesetzten Zinslockerungen in den USA.

Gold mit deutlicher Erholung - neue Hochs Anfang 2026 erwartet

