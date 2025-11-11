© Foto: Michael Nguyen - NurPhoto

Nach einem kurzen vorbörslichen Kursaufschwung ist die Aktie von Cloud-Spezialist Ionos am Dienstag unter die Räder gekommen. Die Ionos Aktie war in der ersten Jahreshälfte einer der größten Gewinner am Aktienmarkt, der Kurs konnte sich zwischen Januar und Juni fast verdoppeln. Doch mittlerweile summiert sich das Minus seit dem Rekordhoch im August bei 43,25?Euro auf rund 40 Prozent. Denn nach dem angekündigten Verkauf der Adtech-Sparte verliert die Aktie allein am Dienstag rund 8 Prozent. Anstatt des Geschäfts mit digitaler Werbung soll der Fokus künftig ausschließlich auf den Bereichen Webhosting, Domains und Cloud-Services liegen. Doch genau dieser Schritt sorgt für Verunsicherung bei …