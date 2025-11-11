HANF.com Auf Wachstumskurs mit klarer Strategie und soliden Zahlen

Anzeige / Werbung

Umsatzplus durch Expansion im Einzelhandel und Großhandel

Das familiengeführte Unternehmen HANF.com konnte im Geschäftsjahr 2024 ein deutliches Umsatzwachstum verzeichnen. Der Umsatz stieg um 65 Prozent - von rund 3 Millionen Euro auf 5 Millionen Euro. Der operative Gewinn lag bei 555.000 Euro, entsprechend einer Marge von rund 11 Prozent. Das Unternehmen betreibt eigene Geschäfte in Deutschland. Neben der Ausweitung des Einzelhandelsgeschäfts wurde 2024 auch ein Franchisekonzept eingeführt. Zudem baute HANF.com seine Großhandelsaktivitäten aus. Mehrere hundert CBD-Einzelhändler in Deutschland zählen mittlerweile zu den regelmäßigen Kunden. Auch das Online-Geschäft legte zu - von etwa 500.000 Euro auf rund 700.000 Euro.

Wachstum bei stabilen Kosten geplant

Im Interview betont Ronnie Jaegermann: "Der Markt entwickelt sich zu unseren Gunsten." Während weitere eigene und Franchise-Geschäfte eröffnet werden, soll das Großhandelsgeschäft ohne zusätzliche Personalkosten wachsen. Das Ziel für 2025 und 2026 ist ein fortgesetztes Umsatzwachstum bei gleichbleibender Kostenstruktur, um die Profitabilität zu sichern.

Fokus auf den deutschen Markt

Aktuell konzentriert sich HANF.com ausschließlich auf den deutschen Markt. Eine Expansion ins Ausland ist nicht geplant. Jaegermann erläutert: "Wir planen derzeit keine Expansion außerhalb Deutschlands." Als größte Volkswirtschaft Europas biete Deutschland aus Sicht des Unternehmens noch ausreichend Wachstumspotenzial. Besonders in Bayern ist HANF.com bereits stark vertreten. Mit dem Franchisesystem soll nun eine Expansion in andere Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen, Berlin, Hamburg oder Rheinland-Pfalz folgen. Parallel soll das Online-Geschäft weiter wachsen. Der Markt in Deutschland wird auf rund zehn Millionen potenzielle Kunden geschätzt.

Bruttomarge unter Druck durch Großhandelsanteil

In der ersten Hälfte des Jahres 2025 sank die Bruttomarge, bedingt durch einen höheren Anteil des margenschwächeren Großhandels. Das Unternehmen will darauf reagieren. Jaegermann: "Wir werden das jedoch durch ein verstärktes Wachstum unseres Einzelhandels und unseres Online-Geschäfts ausgleichen, bei dem die Bruttomargen sogar noch höher sind als im stationären Einzelhandel."

Sortimentserweiterung und strategischer Ausblick

HANF.com hat im laufenden Jahr neue exklusive Produktlinien im Bereich Wellness und CBD eingeführt. Das Unternehmen betreibt eine Entwicklungsabteilung, die neue Produkte auf Basis von Marktbeobachtungen einführt. Perspektivisch sieht sich das Unternehmen als potenzieller Akteur im Rahmen einer möglichen Legalisierung. Jaegermann sagt: "Wir glauben fest daran, dass wir in einigen Jahren lizenzierte Cannabisgeschäfte in Deutschland eröffnen können - und dann sind die Möglichkeiten grenzenlos."

Bewertung an der Börse deutlich unter Unternehmenskennzahlen

Trotz des Umsatz- und Gewinnwachstums bleibt die Marktkapitalisierung von HANF.com mit derzeit 1,5 Millionen Euro niedrig. Jaegermann äußert sich dazu deutlich: "Hier steht ein großartiges Unternehmen mit 5 Millionen Euro Umsatz und 555.000 Euro Gewinn - und wissen Sie was? Die Marktkapitalisierung beträgt nur 1,5 Millionen Euro." Das entspreche einem EBITDA-Multiplikator von rund drei. Auf Basis der Halbjahreszahlen 2025 - 3,1 Millionen Euro Umsatz - ergibt sich eine Bewertung von rund 25 Cent pro Euro Umsatz. "Das ist schlichtweg absurd", so Jaegermann weiter. Aus seiner Sicht wurde das Unternehmen vom Markt bisher nicht entsprechend wahrgenommen. "Ich hoffe, dass wir bald die Aufmerksamkeit deutscher Investoren gewinnen werden - insbesondere jener, die an das Wachstum des Cannabis-Marktes in Deutschland glauben."

