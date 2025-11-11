Erst am vergangenen Freitag sorgten gute Quartalsergebnisse von Hensoldt für neuen Aktienauftrieb. Doch der Kapitalmarkttag am heutigen Dienstag sorgte für Enttäuschungen. Die Hensoldt-Aktie sackte ab, die Branchen-Nachbarn Rheinmetall und Renk Group konnten sich dem Druck nicht entziehen. Wie nachhaltig ist die neue Korrektur?Deutsche Rüstungswerte sind nach den neuen Zielen von Hensoldt auf Talfahrt gegangen. "Die mittelfristigen Aussichten des Radar-Spezialisten kommen am Markt nicht gut an", ...

