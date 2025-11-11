Anzeige
Dienstag, 11.11.2025
Nuklear-Deal startet: 80-Mrd.-Dollar-Atomoffensive der USA
NACHBÖRSE/XDAX +0,4% auf 24.184 Pkt - Gesco unter Druck

DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,4% auf 24.184 Pkt - Gesco unter Druck

DOW JONES--Im nachbörslichen Handel am Dienstag haben die Kurse noch leicht zugelegt, nachdem die US-Börsen ihre kräftigen Gewinne vom Vortag mehr oder weniger verteidigt hatten.

Die Nachrichtenlage war am Abend recht dünn. Unter den Nebenwerten verloren Gesco 3,4 Prozent, nachdem das Unternehmen seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für das laufende Jahr gesenkt hatte. 

=== 
XDAX*    DAX     Veränderung 
22.15 Uhr  17.30 Uhr 
 
24.184    24.088   +0,4% 
===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

November 11, 2025 16:24 ET (21:24 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
