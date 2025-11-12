EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: voestalpine AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die voestalpine AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.voestalpine.com/group/2025-26-h1-bericht
Sprache: Englisch
Ort: https://www.voestalpine.com/group/2025-26-h1-report
12.11.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|voestalpine AG
|voestalpine-Straße 1
|4020 Linz
|Österreich
|Internet:
|www.voestalpine.com
|Ende der Mitteilung
2227894 12.11.2025 CET/CEST
