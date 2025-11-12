EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: voestalpine AG / Veröffentlichung von Finanzberichten

voestalpine AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



12.11.2025 / 07:30 CET/CEST

Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Hiermit gibt die voestalpine AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:



Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG



Sprache: Deutsch

Ort: https://www.voestalpine.com/group/2025-26-h1-bericht



Sprache: Englisch

Ort: https://www.voestalpine.com/group/2025-26-h1-report





12.11.2025 CET/CEST

