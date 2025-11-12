Der DAX hat am Dienstag weiter zugelegt. Aus dem Handel ist er mit einem Plus von 0,5 Prozent bei 24.088,06 Punkten gegangen. Und auch der Start in den Mittwoch sieht freundlich aus. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen ein halbes Prozent höher auf 24.203 Zähler. Damit nimmt der DAX weiter Kurs in Richtung seines Rekordhochs bei 24.771 Punkten. Im Blickfeld bleibt der Shutdown in den USA, dessen Ende nun immer näher rückt.Auf der Terminseite steht eine ganze Reihe von Quartalszahlen ...

