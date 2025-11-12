HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für K+S von 11 auf 9,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Quartalszahlen seien solide ausgefallen, schrieb Sebastian Bray in seiner am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Die Konsensschätzungen spiegelten aber eine zu entspannte Haltung wider hinsichtlich hoher neuer Kapazitäten am Kalimarkt ab dem Jahr 2027./rob/bek/ag



