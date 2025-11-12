Frankfurt/Main - Der Dax ist am Mittwoch nach einem bereits starken Start bis zum Mittag weiter deutlich im Plus geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.326 Punkten berechnet und damit 1,0 Prozent über dem Vortagsniveau. An der Spitze der Kursliste rangierten Infineon, Brenntag und Bayer, am Ende Siemens Energy, Scout 24 und Eon.



"Die heute vorgelegten Quartalszahlen der fünf Dax-Unternehmen Bayer, Infineon, Brenntag, RWE und Eon dynamisieren den Handel im Dax wieder", kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Insbesondere die neu entfachte KI-Phantasie bei Infineon schiebt die Aktien des Unternehmens an die Indexspitze." Lediglich Eon überzeuge mit den vorgelegten Quartalszahlen nicht.



Der Analyst erklärte, dass die Marktbreite ebenfalls wieder zugenommen habe. "Das Sentiment hat sich erkennbar aufgehellt und die Investoren scheinen den Dax wieder in Richtung seiner alter Rekordniveaus treiben zu wollen. Der einzige Bremsklotz könnte derzeit aus den USA kommen, wenn sich die US-Konjunktur- und Preisdaten als zu negativ präsentieren sollten", so Lipkow. "Das wird sich ab der kommenden Handelswoche erst herausstellen und bis dahin halten die Optimisten das Steuer in ihren Händen."



Die europäische Gemeinschaftswährung war derweil etwas schwächer: Ein Euro kostete am Mittwochnachmittag 1,1570 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8643 Euro zu haben.



Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 64,77 US-Dollar, das waren 39 Cent oder 0,6 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.





© 2025 dts Nachrichtenagentur