Der Photovoltaik-Solarpark Frankenförde liefert ab 2026 bis zu 40 Gigawattstunden Solarstrom pro Jahr an Siemens Energy. Das Unternehmen hat dafür einen langfristigen Stromliefervertrag mit EnBW abgeschlossen. Der Energiekonzern EnBW Energie Baden-Württemberg AG (EnBW) und Siemens Energy haben einen langfristigen Stromabnahmevertrag (Power Purchase Agreement, kurz PPA) für die Photovoltaik-Anlage Frankenförde in Brandenburg unterzeichnet. Der Solarpark liegt rund 60 Kilometer von Berlin entfernt ...

