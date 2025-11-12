Barrick Mining (ISIN: CA0679011084) zeigt im Q3 2025, dass kaum ein anderer Goldproduzent in den vergangenen Monaten so eindrucksvoll vom anhaltenden Höhenflug des Goldpreises profitiert hat wie Barrick Mining. Der kanadische Branchenriese meldete für das dritte Quartal 2025 Rekordzahlen, die sowohl Anleger als auch Analysten überzeugten. Trotz leicht rückläufiger Produktion erzielte das Unternehmen dank hoher Verkaufspreise und striktem Kostenmanagement einen historischen Cashflow - und belohnte ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.