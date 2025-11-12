Bei der Indus Holding ist eine deutliche Verbesserung sichtbar: Die Beteiligungsgesellschaft verzeichnete ein sehr gutes drittes Quartal, mit deutlichen Steigerungen auf der der Ertragsseite. Gleichzeitig bestätigte der Vorstand die Prognose für das Gesamtjahr, was auf einen guten Start ins Schlussquartal hindeutet. Die Indus-Aktie springt prozentual zweistellig in die Höhe. Besonders hoch war die Erwartungshaltung am Kapitalmarkt im Vorfeld der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Plusvisionen.de