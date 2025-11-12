DJ Schwaches Werbeumfeld sorgt bei Prosieben für Gewinnrückgang

DOW JONES--Die Prosiebensat1 Media SE hat auch im dritten Quartal unter dem schwachen TV-Werbeumfeld gelitten. Der Konzern, der mittlerweile mehrheitlich der von der Familie Berlusconi kontrollierten Medien-Holding MFE gehört, hat seinen zuletzt gesenkten Ausblick für den operativen Gewinn nochmals abgeschwächt. Im wichtigen vierten Quartal rechnet Prosieben mit einem Rückgang der Werbeeinnahmen im niedrigen einstelligen Prozentbereich.

Prosieben sieht das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) 2025 nun bei 420 bis 450 Millionen Euro. Bisher hatte das obere Ende der Prognosespanne bei 470 Millionen Euro gelegen.

Der Konzernumsatz wird bei 3,65 bis 3,8 Milliarden Euro gesehen nach einem Vergleichswert von 3,77 Milliarden Euro im Vorjahr. Berücksichtigt wird im Ausblick der Verkauf von Verivox.

Im dritten Quartal sank der Umsatz um 7 Prozent auf 820 Millionen Euro. Im Kerngeschäft Entertainment, dass das lineare Fernsehen und die Streaming-Plattform Joyn umfasst, sackten die Werbeeinnahmen um 6 Prozent ab.

Im Segment Commerce & Ventures ging der Umsatz um 5 Prozent auf 208 Millionen Euro zurück, was unter anderem dem Verkauf von Verivox geschuldet war. Die Online-Parfümerie Flaconi legte erneut zweistellig zu.

Im Segment Dating & Video mit Portalen wie Parship und Elite-Partner sanken die Erlöse um 23 Prozent auf 66 Millionen Euro.

Das bereinigte EBITDA des Konzerns brach um 27 Prozent auf 76 Millionen Euro ein. Neben dem Rückgang der margenstarken TV-Werbeeinnahmen schlug sich die Entkonsolidierung von Verivox negativ nieder. Der bereinigte Nettogewinn stieg im dritten Quartal auf 91 von 31 Millionen Euro, was einem latenten Steuerertrag zu verdanken war.

