Mittwoch, 12.11.2025
WKN: A14Y6F | ISIN: US02079K3059 | Ticker-Symbol: ABEA
Tradegate
12.11.25 | 21:59
247,35 Euro
-1,53 % -3,85
Branche
Internet
Aktienmarkt
NASDAQ-100
S&P 500
S&P 100
1-Jahres-Chart
ALPHABET INC CL A Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ALPHABET INC CL A 5-Tage-Chart
247,50247,7523:00
0,0000,00022:00
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AMD
ADVANCED MICRO DEVICES INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ADVANCED MICRO DEVICES INC223,45+8,95 %
ALPHABET INC CL A247,35-1,53 %
BILL HOLDINGS INC44,850+11,53 %
CIRCLE INTERNET GROUP INC74,00-12,74 %
ELI LILLY AND COMPANY866,40+1,93 %
META PLATFORMS INC525,30-2,99 %
MICROSOFT CORPORATION441,30+0,44 %
NIKE INC55,55+1,89 %
NVIDIA CORPORATION167,30+0,41 %
ON HOLDING AG35,800+17,76 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.