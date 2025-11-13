Zug, 13. November 2025 - Die Multitude AG (WKN: A40VJN, ISIN: CH1398992755), ein börsennotiertes europäisches FinTech-Unternehmen, das digitale Kredit- und Online-Banking-Dienstleistungen für Privatkunden, kleine und mittlere Unternehmen sowie andere FinTechs anbietet ("Multitude", "Unternehmen" oder "Gruppe"), hat ihre Zahlen für die ersten neun Monate des Jahres 2025 veröffentlicht, die weiterhin eine positive Entwicklung in allen Geschäftsbereichen zeigen: Consumer Banking (Ferratum), SME Banking (CapitalBox) und Wholesale Banking (Multitude Bank).

Kennzahlen in Mio. EUR 9M 2025 9M 2024 % Veränderung Umsatzerlöse 195,9 193,9 1,0 Zinserträge 186,6 193,9 -3,8 Nettozinsertrag 153,3 163,8 -6,4 Provisions- und Gebühreneinnahmen 7,9 0,1 - Periodenergebnis 20,3 12,8 59,3

Trotz eines herausfordernden wirtschaftlichen und politischen Umfelds hat die Multitude Gruppe auf Basis einer soliden Umsatzentwicklung die Profitabilität deutlich steigern können, sowie die Bilanz durch diszipliniertes Risikomanagement und Optimierungen der Unternehmensstruktur weiter gestärkt. In den ersten neun Monaten des Jahres 2025 erzielte das Unternehmen einen Gewinn von 20,3 Mio. EUR, was einer Steigerung von 59,3% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht (9M 2024: 12,8 Mio. EUR). Diese Verbesserung ist in erster Linie auf den anhaltend positiven Trend des Rückgangs der Wertminderungen auf Kundenforderungen, die starke Entwicklung der Provisions- und Gebühreneinnahmen, sowie dem steigenden Beitrag aus dem Ergebnisanteil assoziierter Gesellschaften zurückzuführen.

Der Konzernumsatz bewegte sich mit 195,9 Mio. EUR auf einem stabilen Niveau im Vergleich zum Vorjahr (9M 2024: 193,9 Mio. EUR). Die Zinserträge gingen von 193,9 Mio. EUR in 9M 2024 auf 186,6 Mio. EUR in 9M 2025 leicht zurück. Höhere Kreditvolumina konnten die Effekte niedrigerer Zinssätze und der Veräußerung von Gesellschaften nur teilweise ausgleichen. Der Rückgang der Zinserträge wurde jedoch durch starke Provisions- und Gebühreneinnahmen in Höhe von 7,7 Mio. EUR (9M 2024: 0,1 Mio. EUR) kompensiert.

Die Wertminderungen auf Kundenforderungen gingen um 16,5% weiter zurück, von 73,6 Mio. EUR in 9M 2024 auf 61,5 Mio. EUR in 9M 2025. Diese Entwicklung spiegelt deutliche Verbesserungen im Kreditgeschäft und in der Underwriting-Performance wider. Der Ergebnisanteil assoziierter Gesellschaften der Gruppe verbesserte sich deutlich und stieg von einem Verlust von 0,2 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum auf einen Gewinn von 2,0 Mio. EUR in den ersten neun Monaten 2025.

Die Bilanzsumme stieg um 20,7% auf 1.325,6 Mio. EUR (Dezember 2024: 1.098,7 Mio. EUR). Die Forderungen gegenüber Kunden, die Kredite und Investments in Schuldverschreibungen umfassen, wuchsen gegenüber dem Vorjahres deutlich um 15,4% auf 880,1 Mio. EUR (Dezember 2024: 762,5 Mio. EUR).

Die Einlagen, als wichtigste Finanzierungsquelle der Gruppe, stiegen um 22,8% auf 983,1 Mio. EUR. Das Eigenkapital der Gruppe erhöhte sich auf 201,0 Mio. EUR, womit die Eigenkapitalquote mit 22,5% (Dezember 2024: 23,2%) weitgehend stabil blieb.

Verbesserungen in allen Geschäftsbereichen

In der Geschäftseinheit Consumer Banking blieb der Umsatz mit 154,0 Mio. EUR (9M 2024: 160,7 Mio. EUR) im Vergleich zum Vorjahr relativ stabil, während das EBT leicht auf 24,2 Mio. EUR (+3,1%) anstieg. Die Provisions- und Gebühreneinnahmen des Segments legten deutlich zu (9M 2025: 7,7 Mio. EUR im Vergleich zu 9M 2024: 0,1 Mio. EUR), getragen von Initiativen zur Umsatzdiversifizierung. Die Forderungen gegenüber Kunden stiegen um 8,1% gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 517,0 Mio. EUR zum Ende des 9-Monatszeitraumes 2025.

Die Geschäftseinheit SME Banking verzeichnete einen Umsatzwachstum von 5,7% auf 26,1 Mio. EUR. Nach einem starken Jahresauftakt verlangsamte sich das Umsatzwachstum in den darauffolgenden Monaten leicht. Die Wertminderungen gingen um 28,8 % zurück, was auf eine effektive Kreditrisikokontrolle und eine verbesserte operative Effizienz zurückzuführen ist. Das EBT verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich: Die Verluste gingen um 70,7% auf 2,7 Mio. EUR zurück (9M 2024: 9,2 Mio. EUR). Das Kreditvolumen stieg deutlich um 19,5% im Vergleich zu der Vorjahresperiode auf 160,9 Mio. EUR, bei einem höheren Anteil besicherter Kredite (September 2024: 134,6 Mio. EUR).

Die Geschäftseinheit Wholesale Banking, deren operative Tätigkeit Anfang 2024 aufgenommen wurde, verzeichnete weiteres Wachstum, sowohl beim Umsatz als auch bei der Profitabilität. So stieg der Umsatz um 82,2% auf 15,8 Mio. EUR. Forderungen gegenüber Kunden stiegen im Vergleich zur Vorjahresperiode um 79,1% auf 202,3 Mio. EUR. Das EBT verzeichnete ein außergewöhnlich starkes Wachstum, und stieg von 0,3 Mio. EUR in 9M 2024 auf 1,8 Mio. EUR in 9M 2025, und unterstreicht die hohe Skalierbarkeit des Segments.

"Die Ergebnisse der Multitude Gruppe für die ersten neun Monate des Jahres 2025 liegen im Rahmen unserer Erwartungen. Wir setzen unseren profitablen Wachstumskurs konsequent fort. Der deutliche Anstieg des Nettogewinns spiegelt die kontinuierliche Stärkung der Qualität unseres Kreditportfolios wider und zeigt, dass die Implementierung fortschrittlicher Risikomodelle sowie die Umsetzung operativer Verbesserungen erfolgreich ist. Mit Blick auf die Zukunft wird die Multitude Gruppe weiterhin von traditionellen Banken übersehene Kunden in ganz Europa bedienen und dabei ihre Wachstumsstrategie, basierend auf den drei Säulen organisches Wachstum, Partnerschaften und M&A, umsetzen", kommentiert CEO Antti Kumpulainen die veröffentlichten Ergebnisse.

Capital Markets Day 2025:

Multitude veranstaltet heute um 13:00 Uhr MEZ ihren virtuellen 9M-Earnings Call und Capital Markets Day. Neben der Vorstellung der aktuellen Neunmonatszahlen wird das Leadership-Team einen Überblick über die Unternehmensstrategie und die allgemeine Geschäftsentwicklung geben.

Die Anmeldung für die virtuelle Veranstaltung ist unter folgendem Link möglich

https://www.multitude.com/investors/financial-calendar

Kontakt:

Adam Hansson Tönning

Head of IR and Treasury

Tel: +46733583171

E-Mail: adam.tonning@multitude.com

Über Multitude AG:

Multitude ist ein börsennotiertes europäisches FinTech-Unternehmen, das digitale Kreditvergabe und Online-Banking für Privatpersonen, KMU und andere FinTechs anbietet, die von traditionellen Banken nicht ausreichend bedient werden. Die Dienstleistungen werden über drei unabhängige Geschäftsbereiche angeboten, die durch unsere interne Wachstumsplattform unterstützt werden: Consumer Banking

Anhang