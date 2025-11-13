DJ PTA-News: POLYTEC HOLDING AG: Positive Entwicklung der Ertragslage im 3. Quartal fortgesetzt

. Der Konzernumsatz der POLYTEC GROUP betrug in den Monaten Jänner bis September 2025 EUR 514,8 Mio. und lag damit 1,5% über dem Vergleichszeitraum des Vorjahres (Q1-Q3 2024: EUR 507,1 Mio.). Der Anstieg ist überwiegend auf erhöhte Werkzeug- und Entwicklungsumsätze zurückzuführen.

Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg in den ersten neun Monaten 2025 im Vorjahresvergleich von EUR 1,4 Mio. auf EUR 8,9 Mio. Die EBIT-Marge erhöhte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,4 Prozentpunkte von 0,3% auf 1,7%.

Das Ergebnis nach Steuern der Monate Jänner bis September 2025 drehte sich sehr deutlich ins Positive und belief sich auf EUR 2,4 Mio. (Q1-Q3 2024: EUR -7,4 Mio.). Dies entspricht einem Ergebnis je Aktie von EUR 0,10 (Q1-Q3 2024: EUR -0,32).

Das Management der POLYTEC Holding AG geht für das gesamte Geschäftsjahr 2025 aus heutiger Sicht von einem geplanten Umsatz in der Größenordnung von EUR 660 Mio. bis EUR 680 Mio. aus und strebt eine EBIT-Marge von rund 2,5% an. Weiters wird für das Gesamtjahr 2025 ein positives Ergebnis nach Steuern angepeilt.

Kennzahlen Q1-Q3 2025

* Konzernumsatz betrug EUR 514,8 Mio. (Q1-Q3 2024: EUR 507,1 Mio.)

* EBITDA belief sich auf EUR 32,3 Mio. (Q1-Q3 2024: EUR 24,9 Mio.)

* EBITDA-Marge 6,3% (Q1-Q3 2024: 4,9%)

* EBIT betrug EUR 8,9 Mio. (Q1-Q3 2024: EUR 1,4 Mio.)

* EBIT-Marge 1,7% (Q1-Q3 2024: 0,3%)

* Ergebnis nach Steuern EUR 2,4 Mio. (Q1-Q3 2024: EUR -7,4 Mio.)

* Ergebnis je Aktie EUR 0,10 (Q1-Q3 2024: EUR -0,32)

* Eigenkapitalquote bei 43,3% (30.09.2024: 40,1%)

* Nettofinanzverbindlichkeiten betrugen EUR 57,3 Mio. (30.09.2024: EUR 68,5 Mio.)

* Beschäftigte (inkl. Leihpersonal, FTE-Vollzeitäquivalente) per 30.09.2025: 3.560 (30.09.2024: 3.865)

Im Marktbereich Passenger Cars & Light Commercial Vehicles, dem mit 75,9% (Q1-Q3 2024: 72,7%) umsatzstärksten Bereich der POLYTEC GROUP, wurde in den Monaten Jänner bis September 2025 ein Umsatz in Höhe von EUR 390,5 Mio. erzielt und lag um 6,0% bzw. EUR 22,1 Mio. über dem Vergleichswert des Vorjahres (Q1-Q3 2024: EUR 368,4 Mio.).

Der Umsatz im Marktbereich Commercial Vehicles (Anteil 14,2%; Q1-Q3 2024: 13,8%) lag mit EUR 73,3 Mio. leicht über dem Vorjahresniveau in Höhe von EUR 70,1 Mio.

Die Umsätze im Marktbereich Smart Plastic & Industrial Applications gingen in den ersten neun Monaten 2025 im Vergleich zum hohen Vorjahresniveau um 25,7% bzw. EUR 17,6 Mio. auf EUR 51,0 Mio. (Q1-Q3 2024: EUR 68,6 Mio.) zurück. Der Anteil dieses Marktbereichs am Konzernumsatz der POLYTEC GROUP ging im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3,6 Prozentpunkte auf 9,9% zurück.

Der Materialaufwand der POLYTEC GROUP erhöhten sich in den ersten neun Monaten 2025 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3,1%. Der Anstieg ist im Wesentlichen auf das erhöhte Werkzeug- und Entwicklungs-Geschäft zurückzuführen.

Der Personalaufwand des Konzerns reduzierte sich in den drei Quartalen 2025 im Vergleich zur Vorjahresperiode um 3,4% bzw. EUR 6,0 Mio. auf EUR 171,6 Mio. Im Zusammenhang mit der geplanten Schließung des Werkes Weierbach, Deutschland und weiteren Personalreduktionen sind in den Monaten Jänner bis September 2025 negative Einmaleffekte in der Höhe von EUR 3,2 Mio. enthalten. Zum Stichtag 30. September 2025 hatte die POLYTEC GROUP 3.560 Beschäftigte (inklusive Leihpersonal, FTE - Vollzeitäquivalente). Der Stand an Beschäftigten wurde im Vergleich zum Vorjahresstichtag (3.865 FTE) um insgesamt 305 FTE bzw. 7,9% reduziert.

Das EBITDA der POLYTEC GROUP stieg in den ersten neun Monaten 2025 im Vergleich zur Vorjahresperiode um 29,7% von EUR 24,9 Mio. auf EUR 32,3 Mio. Die EBITDA-Marge erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 1,4 Prozentpunkte auf 6,3%.

Das Finanzergebnis betrug in den ersten drei Quartalen 2025 EUR -5,9 Mio. (Q1-Q3 2024: EUR -8,3 Mio.).

Die Eigenkapitalquote betrug 43,3% und lag damit um 1,6 Prozentpunkte über jener des letzten Jahresbilanzstichtages 31. Dezember 2024 und weist seit Jahren ein solides Niveau auf.

Die Nettofinanzverbindlichkeiten betrugen am 30. September 2025 EUR 57,3 Mio. und erhöhten sich um rund EUR 15,0 Mio. im Vergleich zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2024 (EUR 42,4 Mio.), was im Wesentlichen auf ein gestiegenes Working Capital zurückzuführen ist.

Ausblick Geschäftsjahr 2025

Das Management der POLYTEC Holding AG geht für das gesamte Geschäftsjahr 2025 aus heutiger Sicht von einem geplanten Umsatz in der Größenordnung von EUR 660 Mio. bis EUR 680 Mio. aus und strebt eine EBIT-Marge von rund 2,5% an. Weiters wird für das Gesamtjahr 2025 ein positives Ergebnis nach Steuern angepeilt.

Im Rahmen von Effizienzsteigerungen konnte die Zahl der Beschäftigten von 3.865 auf 3.560 reduziert werden.

Um die strategische Ausrichtung und die zukünftige wirtschaftliche Performance der POLYTEC GROUP zu optimieren, wird weiter an der Anpassung des aktuellen Produktions- und Leistungsportfolios gearbeitet. So wurde Anfang Juli 2025 entschieden, das Werk Weierbach in Idar-Oberstein, Deutschland, mit Ende April 2026 zu schließen. In diesem Zusammenhang wurde bereits im ersten Halbjahr 2025 ein negativer Einmaleffekt verbucht.

Des Weiteren wird angestrebt, die Umsätze im Marktbereich "Smart Plastic & Industrial Applications" mittelfristig auf rund 30% des Konzernumsatzes zu erhöhen. Daraus resultierend, soll sich die Ertragslage weiter verbessern.

Das Erreichen dieses Ausblicks unterliegt jedoch Unsicherheiten. Die europäische Automobilindustrie ist weiterhin durch ein volatiles Marktumfeld, eine unsichere Nachfrageentwicklung, Produktionsüberkapazitäten, hohe Personal- und Energiekosten und die ins Stocken geratene Transformation Richtung Elektro-Mobilität geprägt sowie neuerlich von Versorgungsengpässen bei Computerchips bedroht.

Die POLYTEC GROUP verfügt innerhalb und außerhalb des Automobilsektors über eine starke Marktpositionierung und ist für die Zukunft zuversichtlich.

Der Zwischenbericht der POLYTEC Holding AG zum Stichtag 30. September 2025 ist auf der Website des Unternehmens unter Investor Relations, Publikationen zum Download bereitgestellt.

https://www.polytec-group.com/investor-relations/publikationen

