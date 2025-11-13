Die AXA hat im Rahmen der betrieblichen Krankenversicherung ein neues Beratungsangebot für Unternehmen vorgestellt. "Lebensstärke" soll Mitarbeitende bei persönlichen und beruflichen Herausforderungen unterstützen. Dafür können sie sich mit Experten in Verbindung setzen. Mit "Lebensstärke" stellt die AXA Krankenversicherung AG ein neues Beratungsangebot für Unternehmen im Rahmen der betrieblichen Krankenversicherung (bKV) vor. Das Angebot soll Mitarbeitende in persönlichen und beruflichen Herausforderungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
