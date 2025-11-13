Multitude hat im dritten Quartal 2025 solide Ergebnisse geliefert und die Effektivität seiner derzeitigen Positionierung bestätigt. Der Nettobetriebsgewinn von 52,3 Millionen Euro blieb hinter den Erwartungen zurück, jedoch übertraf der Nettogewinn mit 6,1 Millionen Euro die Prognosen, unterstützt durch deutlich niedrigere Wertberichtigungen und eine stärkere Underwriting-Performance. Die Gebühreneinnahmen stiegen auf 7,9 Millionen Euro, was die Verlagerung hin zu einer ertragsstärkeren und risikoärmeren Umsatzmischung verstärkt. Die Segmententwicklungen waren gemischt, wobei das kleine und mittelständische Gewerbe (KMU) sowie das Wholesale Banking bemerkenswerte Verbesserungen zeigten. Für das vierte Quartal wird eine solide Entwicklung erwartet, wobei die Ertragsqualität hoch bleibt. Wir passen unsere Schätzungen leicht an und erhöhen unser Kursziel auf 13,20 Euro. Die verbesserte Rentabilität erhöht die Sichtbarkeit, auch wenn das Umsatzwachstum moderat bleibt. KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/multitude-ag





