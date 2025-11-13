Hanf.com expandiert in den Norden: Zwei neue Filialen in NRW stärken Marktpräsenz

Anzeige / Werbung

Neural Therapeutics Inc., ein auf ethnobotanische Wirkstoffe spezialisiertes Forschungsunternehmen, meldet gemeinsam mit seinem Portfoliounternehmen CWE European Holdings Inc. (Marke: Hanf.com) eine strategische Expansion des CBD-Einzelhandelsnetzes. Mit gleich zwei neuen Filialen in Norddeutschland - in Bielefeld und Herford - setzt Hanf.com seinen Wachstumskurs fort. Neural hält derzeit einen Anteil von 30,75% an CWE.

Wachstumsschritt in bedeutender Metropolregion

Mit der neuen Filiale in Bielefeld tritt Hanf.com in eine der wichtigsten Städte Nordrhein-Westfalens ein. Die Stadt zählt über 330.000 Einwohner und ist das wirtschaftliche Zentrum einer Metropolregion mit rund 600.000 Menschen. Möglich wurde dieser Schritt durch die Übernahme eines bereits bestehenden CBD-Einzelhandelsgeschäfts in der Stadt - ein gezielter Schachzug, um bestehende Strukturen und Kundenbeziehungen effektiv zu nutzen.

Marktzugang mit lokaler Verwurzelung

Auch in Herford, einer traditionsreichen Hansestadt mit rund 67.000 Einwohnern, hat Hanf.com einen etablierten CBD-Store übernommen. Damit stärkt das Unternehmen seine regionale Präsenz weiter und erschließt gleichzeitig ein wachstumsstarkes Marktumfeld. Beide Akquisitionen zeigen, dass Hanf.com auf bewährte Geschäftsmodelle setzt und diese in sein bestehendes Netzwerk integriert.

Skalierbares Filialnetz mit Synergiepotenzial

"Die Hinzufügung von zwei bestehenden Filialen erweitert Hanf.coms landesweite Präsenz, erhöht unsere Markenbekanntheit und unterstützt das Umsatzwachstum", so Ronnie Jaegermann, CEO von Hanf.com. Besonders betont er dabei die geplante Effizienzsteigerung: "Wir freuen uns darauf, das Wachstum zu beschleunigen und die Rentabilität an diesen Standorten zu steigern, indem wir unsere operativen Effizienzen, unser branchenführendes Produktangebot und das Kundenerlebnis in die lebendigen Gemeinschaften von Bielefeld und Herford bringen - zwei ausgezeichnete Marktstandorte mit starkem Wachstumspotenzial."

Positionierung mit Blick auf den Gesamtmarkt

Die beiden neuen Standorte bringen das Hanf.com-Netzwerk nun auf 19 Filialen bundesweit. Mit dem Erwerb bereits erfolgreicher Geschäfte sichert sich Hanf.com nicht nur lokale Marktanteile, sondern auch treue Kundenkreise. Dies war eine seltene Gelegenheit, zwei etablierte CBD-Einzelhandelsbetriebe mit treuer Kundschaft zu erwerben und sie in das Hanf.com-Netzwerk zu integrieren, so Jaegermann weiter. Die Übernahmen unterstreichen Hanf.coms Strategie, organisches Wachstum durch gezielte Expansion und Integration voranzutreiben.

Hier gelangen Sie zum neusten Videointerview mit Ronnie Jaegermann von Neural Therapeutics zu Hanf.com: https://small-microcap.eu/hanf-com-interview-mit-ronnie-jaegermann/

---



Lassen Sie sich in den Verteiler für Neural Therapeutics oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Neural Therapeutics" oder "Nebenwerte".



Neural Therapeutics Inc.

Land: Kanada/Toronto

ISIN: CA64134N2032

https://neuraltherapeutics.ca/

Quellen:

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-neural-therapeutics-inc-neurals-portfoliounternehmen-hanf-com-erweitert-seine-einzelhandelspraesenz-nach-norddeutschland-mit-zwei-neuen-filialen-in-bielefeld-und-herford/4943370/

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Neural Therapeutics existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Neural Therapeutics. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Neural Therapeutics können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Neural Therapeutics einsehen: https://neuraltherapeutics.ca/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Neural Therapeutics vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen



Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Hanf.com expandiert in den Norden: Zwei neue Filialen in NRW stärken Marktpräsenz appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: CA64134N2032