Stäfa - Sonova ist im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025/26 gewachsen. Mit den am Freitag vorgelegten Zahlen sieht sich der Konzern auf gutem Weg, die bestätigten Ziele zu erfüllen. Unterdessen plant der Konzern für die Geschäftsbereiche Hörgeräte und Audiological Care organisatorische Veränderungen. Es sind die ersten Zahlen, die das neue Duo Eric Bernard (CEO) und Elodie Carr-Cingari (CFO) zusammen präsentieren. Demnach ist der Umsatz in ...

