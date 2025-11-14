NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für K+S anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen mit einem Kursziel von 9 Euro auf "Underperform" belassen. Angesichts der gedämpften Stimmung auf dem Kalimarkt, der begrenzten Kaufkraft der Kunden und weitgehend normalisierter Lagerbestände bleibe er vorsichtig, schrieb Marcus Dunford-Castro am Donnerstagabend in seiner Nachbetrachtung. Die Kosten des europäischen Klimaschutzinstrumentes CBAM könnten die Nachfrage belasten, während die Prämien für Spezialprodukte anfällig erschienen, falls die Erzeuger auf günstigere Produkte umsteigen./rob/la/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 12:56
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 19:00





ISIN: DE000KSAG888





