NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 360 Euro auf "Neutral" belassen. Die Münchner hätten starke Quartalszahlen vorgelegt, schrieb Kamran Hossain am Freitag. Er sieht den Konsens infolge der Prognoseerhöhung im niedrigen einstelligen Prozentbereich anziehen./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 07:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 07:17 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0008404005
© 2025 dpa-AFX-Analyser