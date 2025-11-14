Original-Research: Ernst Russ AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu Ernst Russ AG Unternehmen: Ernst Russ AG ISIN: DE000A161077 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 14.11.2025 Kursziel: 10,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christoph Hoffmann; Christian Bruns, CFA

Ernst Russ mit starkem Q3 und weiteren Transaktionen

Ernst Russ hat am 11.11. Q3-Zahlen veröffentlicht, die im Rahmen unserer Erwartungen lagen. Positiv überrascht haben uns neben den bereits bekannten sechs Transaktionen, die wir im letzten Comment thematisiert hatten, noch zwei weitere Anteilskäufe sowie ein Schiffsverkauf. Im Rahmen der Q3-Zahlen wurde die FY-Guidance in Bezug auf den Umsatz konkretisiert (bislang: 147 bis 167 Mio. EUR; angepasst: 152 bis 162 Mio. EUR), während die Ergebnis-Guidance ebenso konkretisiert bzw. leicht erhöht wurde. So erwartete das Unternehmen zuvor ein EBIT von 75 bis 105 Mio. EUR und avisiert nun 87 bis 102 Mio. EUR. Auf das operative Geschäft (exklusive Erträge durch mehrere Schiffsveräußerungen) sollen nun 48 bis 63 Mio. EUR entfallen, nachdem zuvor 43 bis 73 Mio. EUR in Aussicht gestellt wurden. Insbesondere im Zuge der weiteren Veräußerungsgewinne erhöhen wir unsere EBIT-Prognose von bislang 88,5 Mio. EUR auf 92,0 Mio. EUR. Darüber hinaus haben wir u.a. den Schiffsverkauf und die negativen Entwicklungen im EUR/USD (zuvor: 1,10; neu: 1,15) modellseitig abgebildet.



Weitere Transaktionen in Q4 umgesetzt: Neben dem im letzten Comment erläuterten Deal über den Kauf der Minderheitsanteile bei sechs Schiffen, hat Ernst Russ ein 1.700-TEU-Schiff (BJ: 2007) veräußert, das zusammen mit dem langjährigen Partner Eimskip in einer JV-Struktur gehalten wurde (Closing 12/2025 erwartet). Wir gehen davon aus, dass sich der Buchgewinn auf einen mittleren einstelligen Mio.-EUR-Betrag beläuft. Daneben wurde der Anteil an zwei 800-TEU-Schiffen um mindestens 22 PP erhöht, sodass nun ein Mehrheitsanteil gehalten wird. Wir gehen davon aus, dass der Erlös aus dem Verkauf des größeren Schiffs die Aufstockung bei den beiden kleineren 800-TEU Schiffen in etwa ausgleicht und das Management somit, wie von uns erwartet, weiter Kapital 'recycelt'. Nach Abschluss der Transaktionen bestehen noch Minderheitsanteile bei 12 der 25 Schiffe. Da u.a. die strategische Partnerschaft mit Eimskip, die zukünftig noch 7 Schiffe betrifft, fortgesetzt werden dürfte, erwarten wir kurz- bis mittelfristig Transaktionen bei 2 Schiffen, um die Vereinfachung der Struktur ganz abzuschließen.



Charterraten weiter auf hohem Niveau: Mit einer durchschnittlichen Charterrate von 18.601 USD pro Tag hat sich das Niveau sowohl ggü. dem Vorjahr als auch gegenüber dem Vorquartal (rd. 18.000 USD/Tag) nochmals erhöht. Der Umsatz lag in Q3 bei 39,4 Mio. EUR und konnte mit einer Auslastung von 98,5% ohne signifikante Ausfälle abgeschlossen werden. Das EBITDA belief sich in Q3 auf 28,6 Mio. EUR, was einer Marge von rd. 73% entspricht (9M: EBITDA-Marge 83,8%; EBITDA 99,9 Mio. EUR) und mitunter auf Buchgewinne im Zuge von Schiffsveräußerungen zurückzuführen ist. Auf Ebene des EBIT erreichte Ernst Russ in Q3 22,0 Mio. EUR (9M: 77,6 Mio. EUR). Im abgelaufenen Quartal konnte neben den Charterverträgen der beiden Neubauten noch ein neuer 1-Jahres-Vertrag für ein 1.700-TEU-Schiff geschlossen werden. Dieser dürfte einen Umsatz von ca. 9 Mio. EUR und einen Free Cashflow von ~5 Mio. EUR mit sich bringen. In den nächsten Quartalen erwarten wir den Abschluss weiterer hochprofitabler Charterverträge, vor allem bei dem mit Abstand wichtigstem Schiff Rome Express, das u.E. über zwei Jahre ein EBITDA von ca. 30-40 Mio. EUR erzielen könnte.



Fazit: Nach einem guten Q3 und den getätigten Transaktionen ist Ernst Russ operativ weiter auf Kurs, ein starkes Jahr mit großen strategischen Fortschritten abzuschließen. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel.







