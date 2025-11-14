Datum der Anmeldung:
11.11.2025
Aktenzeichen:
B11-81/25
Unternehmen:
Addtech Nordic AB, Stockholm (SWE); Erwerb von Anteilen an und alleiniger Kontrolle über die AXION AG, Weißenhorn
Produktmärkte:
Entwicklung und Vertrieb von Rückfahrkameras Seitenkameras, Fahrerassistenzsysteme, Navigationslösungen für Kraftwagen
11.11.2025
Aktenzeichen:
B11-81/25
Unternehmen:
Addtech Nordic AB, Stockholm (SWE); Erwerb von Anteilen an und alleiniger Kontrolle über die AXION AG, Weißenhorn
Produktmärkte:
Entwicklung und Vertrieb von Rückfahrkameras Seitenkameras, Fahrerassistenzsysteme, Navigationslösungen für Kraftwagen
© 2025 Bundeskartellamt