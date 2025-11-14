DJ PTA-News: B+S Banksysteme AG: Zwischenmitteilung Q1 2025/26

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

B+S Banksysteme AG: Zwischenmitteilung Q1 2025/26

München (pta000/14.11.2025/13:00 UTC+1)

Die B+S Banksysteme Aktiengesellschaft konnte im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 einen Umsatz von TEUR 2.939 und sonstige betriebliche Erträge in Höhe von TEUR 78 verzeichnen. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres wurden TEUR 2.584 Umsatzerlöse und TEUR 48 sonstige betriebliche Erträge realisiert. Somit lag die Betriebsleistung mit TEUR 3.017 um TEUR 382 über dem Vorjahresquartal.

Die bezogenen Leistungen in Höhe von TEUR 144 (Q1 2024/25: TEUR 117) betreffen produktbezogene Dienstleistungen. Die Personalkosten lagen im Berichtsquartal bei TEUR 1.898 (Q1 2024/25: TEUR 1.618). Die Abschreibungen sind im Vergleich zum Vorjahresquartal (TEUR 255) im ersten Quartal 2024/25 mit TEUR 255 konstant geblieben. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen von TEUR 449 (Q1 2024/25: TEUR 408) enthalten im Wesentlichen Fuhrparkkosten, Kosten für Versicherungen, Kommunikationskosten sowie Beratungs- und Prüfungskosten.

Im Berichtsquartal wurde ein operatives Ergebnis (EBIT - Ergebnis vor Zinsen und Steuern) von TEUR 269 (Q1 2024/25: TEUR 233) und ein EBITDA von TEUR 524 (Q1 2024/25: TEUR 488) erzielt. Das Finanzergebnis ist bedingt durch die Verbindlichkeiten aus Leasingverhältnissen negativ (TEUR 50 im Berichtsquartal und TEUR -36 in der Vergleichsperiode). Das Ergebnis vor Ertragssteuern (EBT) betrug im Berichtsquartal TEUR 220 (Q1 2024/25: TEUR 197). Unter Berücksichtigung der latenten Steuern und der Steuern vom Einkommen und Ertrag ergibt sich ein Periodenergebnis von TEUR 136 (Q1 2024/ 25: TEUR 180).

Im Berichtsquartal ergaben sich folgende Veränderungen in der Vermögensstruktur. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind von TEUR 2.222 auf TEUR 2.423 gestiegen. Die liquiden Mittel sind von TEUR 1.419 im Vergleichszeitraum auf TEUR 2.839 gestiegen. Die Liquidität ist weiterhin durch laufende Einnahmen und bestehende Kreditlinien gesichert.

Die Bilanzsumme zum 30.09.2025 (TEUR 26.027) ist um TEUR 1.583 gegenüber dem 30.09.2024 (TEUR 24.444) gestiegen. Das Eigenkapital in Höhe von TEUR 15.900 ist im Vergleich zum 30.09.2024 um TEUR 1.364 gestiegen. Die Eigenkapitalquote beläuft sich auf 61,1 %. Die langfristigen Verbindlichkeiten (TEUR 4.809, 30.09.2024: TEUR 5.369) sind durch planmäßige Tilgung von Leasingverbindlichkeiten um TEUR 560 gesunken. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten sind von TEUR 4.539 im Vorjahresquartal auf TEUR 5.318 im Berichtsquartal gestiegen. Verbindlichkeiten gegenüber Banken und Kreditinstituten sind im Berichtsquartal nicht in Anspruch genommen worden. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind um TEUR 343 gestiegen, Vertragsverbindlichkeiten gemäß IFRS 15, sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen sind im Vergleich zum 30.09.2024 um TEUR 436 gestiegen.

Die Mitarbeiterzahl betrug im Durchschnitt im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 85 Mitarbeiter sowie 2 Vorstände. Im Vergleichs-zeitraum des Vorjahres waren es 74 Mitarbeiter und 2 Vorstände.

Der B+S Konzern bietet eine umfassende und leistungsfähige Produktpalette an. Diese umfasst neben der Kontoführung und dem Zahlungsverkehr die Bereiche Treasury und Trading, Währungs- und Risikomanagement, Electronic Banking sowie Wertpapierhandelssysteme mit Simulationen und Schulungsprogrammen. Für die gesamte Produktpalette bietet der B+S Konzern neben Lizenz und Wartung auch den kompletten Betrieb an.

Die B+S Banksysteme Aktiengesellschaft strebt für das laufende Geschäftsjahr ein positives Ergebnis gemäß Prognose an. Die Realisierung dieser Zielsetzung ist jedoch auch von äußeren Faktoren, wie beispielsweise dem Kunden- oder dem Marktumfeld, deren zukünftige Entwicklung nicht exakt vorhergesehen werden kann, abhängig. Bezüglich der Chancen und Risiken wird auf den Geschäftsbericht 2024/25 verwiesen.

Aussender: B+S Banksysteme AG
ISIN(s): DE0001262152 (Aktie)

